Roma, non solo Pellegrini: Gasp vorrebbe anche i rinnovi di Celik e Dybala

E' il giorno di Inter-Roma, sfida chiave per il rush finale di campionato, ma l'attenzione è anche rivolta al futuro e a ciò che riserverà la prossima stagione. Il club giallorosso ha diversi giocatori in scadenza e Pellegrini è forse l'unico che potrebbe rinnovare, soprattutto se Gian Piero Gasperini dovesse restare nella Capitale. Il tecnico di Grugliasco però, come riporta Il Tempo, non disdegnerebbe anche il rinnovo di Celik e Dybala (nonostante la fragilità fisica). L'obiettivo dichiarato di Gasp per la prossima stagione è quello di aumentare il livello della rosa, senza perdere coloro che fanno già parte di quel nucleo solido che dovrebbe fare da fondamenta. E' destinata ad esaurirsi invece l'esperienza giallorossa di El Shaarawy, in attesa dell'ufficialità dei prolungamenti di Mancini e Cristante.