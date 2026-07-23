La risposta ufficiale è arrivata ieri pomeriggio ma la Roma dall'ora di pranzo era già oltre Summerville. Il tira e molla del ragazzo, degli agenti e degli intermediari non è piaciuto a Trigoria che si rimprovera poco stavolta. Anche i tentativi nella notte di martedì di riaprire una trattativa ormai compromessa dallo scatto dell'Al Hilal, sono andati a vuoto. Quello che si poteva fare è stato fatto, è il mantra che circolava ieri nei corridoi del Fulvio Bernardini. Anzi, forse la Roma - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - si è spinta anche oltre le proprie possibilità. Con un boomerang, adesso, con il quale dovrà convivere per il resto del mercato. Resta, nel mazzo degli assi giallorossi, l'ultima carta da giocarsi: Nusa. Forse il primo al quale il club aveva pensato in previsione del mercato estivo. Ieri a Trigoria è andata in scena una riunione operativa alla quale è poi seguito un primo contatto per Nusa. Il giocatore è sul mercato, costa tanto ma D'Amico vuole provare a dribblare l'ennesima telenovela.