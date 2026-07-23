Troppo forte l'attrazione dei petroldollari. Anche se poi Crysencio Summerville ci ha pensato su a lungo anche ieri, considerando che la compagna di vita (Janique Monteiro) non era affatto convinta di andare. La coppia, infatti, ha avuto da poco la piccola Azeya, appena otto mesi di vita. Ed invece alla fine l'ala olandese ha detto sì all'offerta faraonica dell'Al Hilal, che pagherà in tutto 64,5 milioni di euro al West Ham (55 milioni di sterline) più altri dieci di bonus sufficientemente facili. Così il ds della Roma Tony D'Amico si è buttato - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport - subito a capofitto su un altro nome, quello di Antonio Nusa. Che potrebbe sembrare anche la terza scelta, dopo che è svanita prima la pista che portava a Greenwood e poi quella per Summerville. Ma in realtà Nusa a Trigoria è sempre stato un obiettivo numero uno. Il giocatore norvegese non guadagna molto, tra il milione e mezzo ed i due, bonus compresi. D'Amico è pronto a raddoppiargli lo stipendio, arrivando fino a 4 milioni, forse anche i 4,2 che aveva garantito all'olandese. Ieri così sono andati in scena i primi contatti, sia con il Lipsia sia con gli agenti del giocatore (rappresentato da Atta Aneke).