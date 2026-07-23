"A te, grande amore". Poche parole, concetto chiaro. Questo l'augurio che Pellegrini ha rivolto alla Roma tramite il suo profilo Instagram, nel giorno in cui il club ha simbolicamente soffiato su 99 candeline. Un secondo messaggio nel giro di pochi giorni. La priorità di Pellegrini era e rimane la Roma, nonostante da 23 giorni ormai sia svincolato. D'altra parte però i contatti per il suo rinnovo, voluto da Gasperini, procedono a rilento. La distanza - scrive Simone Valdarchi sul Corriere della Sera - è sempre sulla durata (due gli anni proposti dalla società, tre quelli richiesti dall'entourage) più che sull'aspetto economico, con un'intesa a 2,5 milioni più bonus. Pellegrini, intanto, lavora a Forte dei Marmi con un preparatore, aspettando di poter ritrovare Gasperini.