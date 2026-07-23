Summerville resta il secondo grande obiettivo offensivo sfumato sul traguardo. Prima Mason Greenwood, che ha scelto il Fenerbahce, ora l'olandese. Se non bastasse, mentre era appesa alle decisione dell'esterno, la Roma ha perso anche Alejandro Garnacho. L'Aston Villa nelle ultime ore ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per un prestito con diritto di riscatto, molto simile ad un trasferimento a titolo definitivo. Visite mediche effettuate e firma in arrivo. Proprio i Villans che avevano seguito l'olandese, e che forse ne avevano compreso prima le difficoltà. Adesso a Trigoria serve andare dritti all'obiettivo numero uno (o tre): Antonio Nusa del Lipsia, nonostante in lista restino Diego Moreira, Mika Godts e Andreas Schjelderup. Tony D'Amico - scrive Marco Juric su Repubblica - dal pomeriggio di ieri è al lavoro per regalare il colpo offensivo preteso dall'allenatore. Per l'ala norvegese servono 60 milioni di euro. Tanti, forse troppi per il budget stanziato dai Friedkin. Ma al secondo rifiuto in poche settimane, la risposta giallorossa dovrà arrivare con una firma.