La Roma ha presentato attraverso i propri canali social la nuova collezione EQT firmata Adidas, ispirata allo stile degli anni Novanta. La linea comprende quattro capi: track top (100 euro), pantaloni (90 euro), t-shirt (55 euro) e felpa (100 euro), tutti caratterizzati dalla presenza del Lupetto di Gratton. Per la tuta domina il blu navy, impreziosito da dettagli gialli e rossi, mentre la maglietta punta sul bianco e la felpa sul rosso. Un richiamo evidente all'estetica rétro che ha subito conquistato i tifosi giallorossi. Sui social le reazioni sono state entusiaste. "Avrete tutti i miei soldi anche quest’anno", è un o dei commenti più ricorrenti. C'è anche chi guarda già al futuro e scherza in vista del centenario del club: "Ci state rovinando. Immagino al centenario". A poche ore dal lancio, la nuova collezione ha già raccolto moltissimi consensi tra i tifosi.

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