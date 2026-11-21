Da domani la testa andrà alla sfida contro la squadra di Luis Enrique
Parma-Roma e Atalanta-Inter, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers
Niente Parc des Princes per la rifinitura di Champions: la Roma svolgerà l'ultimo allenamento prima del PSG a Trigoria. Come scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, Gasperini ha scelto di cambiare i piani rispetto alle ultime trasferte europee e per questo, prima di partire per la Francia, nel primo pomeriggio di martedì i giallorossi lavoreranno "in casa" in vista di una trasferta complicatissima. Da domani la testa andrà alla sfida contro la squadra di Luis Enrique che si giocherà alle ore 20:45 di mercoledì 25 novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite in Diretta
Cronaca Parma-Roma LIVE ore 18, le probabili: Mora con Dybala. Lulli dal 1'
News AS Roma
Cobolli, dalle ATP Finals a Parma: lascia Torino e sarà al Tardini per vedere la Roma
News AS Roma
Mora crea e segna più di tutti: numeri top in Serie A. E ora può aiutare Dybala a sbloccarsi
Radio Pensieri
'RADIO PENSIERI', ORSI: "Anche contro il Parma è un esame, la Roma punta allo scudetto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti