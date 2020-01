Roma, possibile quarto di finale di Coppa Italia il 22 gennaio alle 20.45

Domani sera comincerà l’avventura della Roma in Coppa Italia. Al Tardini di Parma andranno in scena gli ottavi di finale e la vincente affronterà nel turno successo chi passerà tra Udinese e Juventus. La Lega Serie A, intanto, rende note date e orari per i quarti di finali. Tutte le gare avranno orario serale. Di seguito il programma completo:

Napoli-Lazio, martedì 21 gennaio 20.45

Vincente Juventus/Udinese-Vincente Parma/Roma, mercoledì 22 gennaio 20.45

Torino-Vincente Milan/Spal, 28 gennaio 20.45

Inter-Fiorentina, 29 gennaio 20.45