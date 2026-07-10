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Caccia all'alternativa di Greenwood: dubbi su Garnacho, spunta Uzun

La Roma prova a ripartire dopo la vicenda Greenwood e sottotraccia ha lavorato a un'altra ala destra. Trattativa blindata, si tratterebbe di un nome "da Champions" come potrebbe essere Nusa del Lipsia o Mbaye del Psg mentre è tornato in auge anche Godts dell'Ajax che però gioca prevalentemente a sinistra. Il ds Tony D'Amico ha sondato Dan Ndoye e Can Uzun, trequartista dell'Eintracht Francoforte, considerato un talento in rampa di lancio a livello internazionale. Il nome più in auge però ora è Alejandro Garnacho: il Chelsea lo reputa in vendita, è stato proposto e a Trigoria hanno preso contatti con il suo entourage per capire le condizioni dell'affare. In ogni caso, al momento la Roma non ha intenzione né la possibilità di investire su di lui a titolo definitivo, unica condizione ad ora considerata dai Blues. Tra i nomi accostati c'è anche Diao del Como, che può lasciare il Como: su di lui c'è concorrenza, come quella del Galatasaray.

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