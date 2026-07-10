Alejandro Garnacho è diventato il nome principale tra quelli ormai alternativi a Mason Greenwood, su cui la Roma non ha più affondato. L'argentino piace, ma il nodo più importante resta la formula. Come racconta Fabrizio Romano su Youtube, il Chelsea lo reputa in vendita ma solamente a titolo definitivo. I giallorossi stanno valutando la sua candidatura negli ultimi giorni, l'ex United è stato proposto e a Trigoria hanno preso contatti con il suo entourage per capire le condizioni dell'affare. In ogni caso, al momento la Roma non ha intenzione né la possibilità di investire su di lui a titolo definitivo, anche perché i costi sarebbero molto alti. Sia per il cartellino, visto che è stato pagato pochi mesi fa quasi 60 milioni, che per l'ingaggio. Se dovessero cambiare le condizioni dettate dal Chelsea allora potrebbe aprirsi lo spiragio, ma intanto i suoi agenti stanno parlando anche con altre squadre. La priorità per Garnacho è giocare e tornare protagonista.