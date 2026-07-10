I Red Devils hanno deciso di tirarsi indietro dall'acquisto del brasiliano per i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Tra le possibilità lo stesso francese della Roma
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Il Manchester United non prenderà Ederson. Come riporta Fabrizio Romano, i Red Devils hanno appena informato l'Atalanta della decisione di abbandonare definitivamente l'acquisto del brasiliano in seguito ai dubbi sulle sue condizioni fisiche. La Dea, dal canto suo, è convinta che il giocatore non abbia problemi ed è pronta a riaccoglierlo in rosa. Il Manchester si è così tirato indietro cambiando piani per il suo centrocampo, a caccia ora di un'alternativa.
Ederson, niente Manchester United. Ora i Red Devils possono puntare KonéChe potrebbe portare comunque in Serie A, visto che da qualche giorno si parla - soprattutto in Inghilterra ma non solo - dell'interesse dello United per Manu Koné. Il francese è ancora impegnato, da assoluto protagonista, al Mondiale e questo senza dubbio aumenta le possibilità della Roma di strappare un costo ancora più alto di 45-50 milioni di euro. Il naufragio dell'affare Ederson può riaprire di colpo per i Red Devils la pista che porta al francese.
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