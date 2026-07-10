Il Manchester United non prenderà Ederson. Come riporta Fabrizio Romano, i Red Devils hanno appena informato l'Atalanta della decisione di abbandonare definitivamente l'acquisto del brasiliano in seguito ai dubbi sulle sue condizioni fisiche. La Dea, dal canto suo, è convinta che il giocatore non abbia problemi ed è pronta a riaccoglierlo in rosa. Il Manchester si è così tirato indietro cambiando piani per il suo centrocampo, a caccia ora di un'alternativa.

Ederson, niente Manchester United. Ora i Red Devils possono puntare Koné

Che potrebbe portare comunque in, visto che da qualche giorno si parla - soprattutto in Inghilterra ma non solo - dell'interesse dello United per ManuIl francese è ancora impegnato, da assoluto protagonista, al Mondiale e questo senza dubbio aumenta le possibilità delladi strappare un costo ancora più alto diIl naufragio dell'affare Ederson può riaprire di colpo per i Red Devils la pista che porta al francese.