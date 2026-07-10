I Red Devils hanno deciso di tirarsi indietro dall'acquisto del brasiliano per i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Tra le possibilità lo stesso francese della Roma

Redazione
NON TOCCARE Approfondimenti - Cover

Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire

Il Manchester United non prenderà Ederson. Come riporta Fabrizio Romano, i Red Devils hanno appena informato l'Atalanta della decisione di abbandonare definitivamente l'acquisto del brasiliano in seguito ai dubbi sulle sue condizioni fisiche. La Dea, dal canto suo, è convinta che il giocatore non abbia problemi ed è pronta a riaccoglierlo in rosa. Il Manchester si è così tirato indietro cambiando piani per il suo centrocampo, a caccia ora di un'alternativa.

Ederson, niente Manchester United. Ora i Red Devils possono puntare Koné

Che potrebbe portare comunque in Serie A, visto che da qualche giorno si parla - soprattutto in Inghilterra ma non solo - dell'interesse dello United per Manu Koné. Il francese è ancora impegnato, da assoluto protagonista, al Mondiale e questo senza dubbio aumenta le possibilità della Roma di strappare un costo ancora più alto di 45-50 milioni di euro. Il naufragio dell'affare Ederson può riaprire di colpo per i Red Devils la pista che porta al francese.
koné GettyImages-2266657413

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti