La Roma prepara l'affondo per Moreira. Come riportato da 'Sky Sport', il classe 2004 belga è l'obiettivo più concreto dei giallorossi per l'attacco, tanto che hanno pronta un'offerta da 30 milioni di euro più il 10 per cento sulla futura rivendita. Una cifra alta, ma che non basta a incontrare le richieste dello Strasburgo, che addirittura parte da circa 50 milioni di euro. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, è già al lavoro per provare a trovare la formula migliore per convincere i francesi. Moreira, stasera in panchina, è stato appena eliminato dal Mondiale dalla Spagna di Yamal e quindi potrà pensare totalmente al suo futuro.