I giallorossi avevano chiesto informazioni ma l'esterno del Como non è la priorità
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Aumenta la concorrenza per Diao. L'esterno senegalese è finito nel mirino della Roma che è ancora a caccia di un'ala dopo che è sfumato l'affare Greenwood. È in uscita dal Como e nelle scorse ore il Galatasaray ha chiesto informazioni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club turco ha già pronta la prima offerta: prestito oneroso con obbligo di riscatto. La trattativa è in corso, ma Diao per la Roma non è la prima scelta. I giallorossi hanno effettuato un sondaggio per Garnacho che è in uscita dal Chelsea, mentre per il ruolo di vice Malen piace Tresoldi.
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