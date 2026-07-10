Aumenta la concorrenza per Diao. L'esterno senegalese è finito nel mirino della Roma che è ancora a caccia di un'ala dopo che è sfumato l'affare Greenwood. È in uscita dal Como e nelle scorse ore il Galatasaray ha chiesto informazioni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club turco ha già pronta la prima offerta: prestito oneroso con obbligo di riscatto. La trattativa è in corso, ma Diao per la Roma non è la prima scelta. I giallorossi hanno effettuato un sondaggio per Garnacho che è in uscita dal Chelsea, mentre per il ruolo di vice Malen piace Tresoldi.