La Roma piega il Pisa grazie alla tripletta di Malen nell'anticipo del venerdì sera e torna a correre verso la qualificazione in Champions League dopo la pesante sconfitta contro l'Inter a San Siro. L'olandese sblocca la gara all'Olimpico dopo 3', raddoppia sul finire del primo tempo e cala il tris in avvio di ripresa, chiudendo una sfida di fatto senza storia.
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Roma-Pisa, le pagelle dei quotidiani: super Malen, cresce Soulé. Pisilli prezioso
Roma-Pisa, le pagelle dei quotidiani—
IL CORRIERE DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 7, Ndicka 6, Hermoso 6.5; Celik 6.5 (78' Angelino S.V.), Cristante 6.5, Pisilli 7, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 7 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6); Malen 9 (78' Vaz S.V.). Allenatore: Gasperini 7.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6; Celik 6 (78' Angelino 6), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6.5); Malen 8.5 (78' Vaz 6). Allenatore: Gasperini 7.
IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 6, Ndicka 6, Hermoso 6; Celik 6.5 (78' Angelino S.V.), Cristante 6.5, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6); Malen 8 (78' Vaz 6). Allenatore: Gasperini 7.
IL TEMPO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5; Celik 6 (78' Angelino 6), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6.5); Malen 8 (78' Vaz 6). Allenatore: Gasperini 7.
IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 6.5, Ndicka 6, Hermoso 6; Celik 6 (78' Angelino S.V.), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6); Malen 8 (78' Vaz S.V.). Allenatore: Gasperini 6.5.
LA REPUBBLICA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Celik 6.5 (78' Angelino S.V.), Cristante 6.5, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (85' Venturino S.V.); Soulé 6.5 (65' El Aynaoui 6), Pellegrini 6.5 (45' El Shaarawy 6); Malen 8.5 (78' Vaz S.V.). Allenatore: Gasperini 7.
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