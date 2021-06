Roma, incognita portiere: Rui Patricio avanti. Offerta per Belotti, no di Cairo

Lloris, Szczesny e Rui Patricio sono i tre indiziati per difendere i pali giallorossi, mentre Fuzato rimarrà come secondo

Claudia Belli

La Roma da diversi mesi punta Andrea Belotti, in scadenza con il Torino. I giallorossi offrono 15 milioni più 3 di bonus ma Cairo, secondo TuttoSport, non reputa la cifra all'altezza per il suo capitano e ha fatto sapere che non lo lascerà partire per un'offerta inferiore ai 30 milioni. Oltre all'attacco, bisogna rinforzare anche la porta. Sul taccuino di Mourinho, scrive gazzetta.it, ci sono Lloris, Szczesny e Rui Patricio. Fuzato sarà il secondo e Pau Lopez e Olsen dovranno cercare un'altra sistemazione. Rui Patricio è il nome su cui la Roma sta lavorando da tempo: ha il contratto in scadenza tra un anno e non lo rinnoverà. Ha anche un costo sufficientemente accessibile, 6-7 milioni di euro. Anche la situazione contrattuale di Lloris è simile, così come il costo accessibile intorno ai 7-8 milioni. Più complicata, invece, la situazione di Szczesny, che ha ancora un contratto lungo con la Juventus (scadenza 2024) e un costo elevato, di almeno 20 milioni di euro.

Mourinho, tra Europei e Zaniolo

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha analizzato a una settimana dall'inizio degli Europei le varie squadre, concentrandosi anche sui giocatori che allenerà in giallorosso a partire dalla prossima stagione al The Sun e al The Times: "Ovviamente mi concentrerò di più sui giocatori della mia Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante (mentre non è stato nominato Florenzi, ndr). Ma l'Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince". Dopo gli Europei Pinto parlerà anche con il procuratore di Zanioloper gettare le basi per un adeguamento di contratto. La volontà delle parti, scrive Il Tempo, è quella di trovare un’intesa, ma qualsiasi discorso verrà affrontato con calma e senza pressione visto che il contratto in essere scade nel 2024. Mourinho due anni fa avrebbe voluto Zaniolo al Tottenham e tra loro sembra esserci già feeling.

Kumbullanon vede l'ora di iniziare la sua avventura con Mourinho. Il difensore albanese ne ha parlato a Goal.com: "Non riesco ancora a crederci, è un sogno essere allenato da Mourinho. Sarà un motivo in più per migliorare e crescere. Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà è la mentalità vincente". Il numero 24 farà parte del pacchetto arretrato giallorosso anche nella prima Roma dello Special One, insieme a Ibanez, Smalling e Mancini. Santoninvece potrebbe presto fare le valigie: dopo una stagione in ombra, il suo futuro non sembra essere nella Capitale. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il Lorient avrebbe fatto un sondaggio per il terzino, in scadenza il prossimo anno. L'ex Inter però non sarebbe orientato ad accettare l'offerta e avrebbe preso, quindi, tempo prima di rispondere.