Zaniolo rientra e “blinda” il futuro

Pinto e il procuratore del centrocampista discuteranno di un eventuale prolungamento dopo l'Europeo: Mourinho stravede per il centrocampista

Tiago Pinto dopo l’Europeo si sederà al tavolo anche con il procuratore di Nicolò Zaniolo per iniziare a gettare le basi di un accordo. I discorsi su un adeguamento del classe ’99, riporta 'Il Tempo', si sono interrotti dopo l’infortunio al ginocchio subito lo scorso settembre ma nelle intenzioni del club c’è quella di blindarlo. La volontà delle parti è quella di trovare un’intesa, ma qualsiasi discorso verrà affrontato con calma e senza pressione visto che il contratto in essere scade nel 2024.Mourinho, che due anni fa lo avrebbe al Tottenham, stravede per il numero 22 e tra loro sembra esserci già feeling. Il ragazzo si è detto carico all’idea di imparare da un tecnico del calibro di Mou e continua a lavorare per farsi trovare al top in vista del raduno previsto per i primi di luglio. Nelle prossime settimane a Trigoria tornerà anche Giuseppe Riso, che cura gli interessi di Cristante e Mancini. L’agente sta cercando di raggiungere un‘intesa per il rinnovo del difensore. In standy invece la situazione di Villar: il contratto scade nel 2024 e per ora la Roma non sembra avere fretta.