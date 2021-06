Mourinho: “Fisicità la chiave per il successo. Ecco chi seguirò all’Europeo”

"Sarò a Roma per la fine della competizione. Per ogni squadra è fondamentale anche l'equilibrio. Mi concentrerò molto su Spinazzola, pellegrini e Cristante. L'Italia ha una squadra forte, da semifinale"

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha analizzato a una settimana dall'inizio degli Europei le varie squadre, concentrandosi anche sui giocatori che allenerà in giallorosso a partire dalla prossima stagione. Questa la sua analisi per il 'Sun' e il 'Times':

MOURINHO AL THE TIMES

Sulla formazione dell'Inghilterra Penso sempre alla fisicità di una squadra. Serve un certo equilibrio. Non puoi essere una grande squadra se non hai quella fisicità. Ma poi quando guardi a Rice, ai difensori centrali, ai terzini, a Kane, che in fase difensiva sui calci piazzati è fortissimo - cancella assolutamente tutto nella sua zona - puoi permetterti di avere due di questi tre giocatori più creativi e meno fisici. La qualità non ha nulla a che fare con l'età e l'esperienza. L'età può essere una contraddizione. A volte hai giocatori di 30 anni che sono davvero ingenui in campo e a volte hai questi ragazzi di 18, 19 anni che sono molto intelligenti e giocano come se avessero la maturità di un adulto. Guarda cosa stanno facendo Mount e Foden. Quando sei pronto per giocare una finale di Champions League, sei pronto per giocare qualsiasi partita su questo pianeta.

Su Rice Innanzitutto mi piace il ragazzo. È maturo, calmo, un giocatore di squadra che non pensa a se stesso. Ha sempre le risposte corrette e dà una stabilità incredibile alla squadra. Una cosa è giocare nella fase di qualificazione, dove giochi contro squadre dove non serve equilibrio per battere nessuna squadra 5-0, ma quando arrivi alle fasi finali giochi contro buone squadre con grandi attaccanti e hai bisogno di equilibrio. Una squadra senza equilibrio non è una squadra. Rice è questo tipo di giocatore. Se hai una buona difesa a quattro o a tre con un giocatore come Rice davanti, l'Inghilterra può avere più libertà in attacco.

Dove pensi che andrebbe bene per l'Inghilterra finire? E' una potenziale semifinalista? Vincitori. La sensazione è che il gruppo sia unito. I giocatori accetteranno di essere la prima o la seconda scelta. Quando sei in nazionale, se il tuo lavoro è portare le borracce, porta le borracce e sii felice di farlo. Hanno un buon gruppo. Penso che ciò di cui hanno bisogno siamo noi. Quando dico noi, mi metto dalla parte dei media e dell'opinione pubblica. Hanno bisogno di essere lasciati in pace, dobbiamo sostenerli fino all'ultimo giorno. Soltanto allora, se non saremo contenti del risultato – non io perché in quel momento sarò già al lavoro a Roma – i media potranno essere gentili o aggressivi come meglio credono. Dobbiamo sostenerli. È il club di tutti, così chiamavo la nazionale, quindi supportiamo i ragazzi e vediamo se Inghilterra e Portogallo possono arrivare a Wembley.

MOURINHO AL THE SUN

Sull'Italia Ovviamente mi concentrerò di più sui giocatori della mia Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Ma l'Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince. L'Italia è forte. Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei campionati top dei migliori paesi. Quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto sotto di lui. La squadra ha talento e un'ottima conoscenza tattica. Sono in grado di giocare in modi diversi. Roberto sta dando loro un po' più di qualità offensiva, ma non hanno perso la loro natura e sanno come competere. Penso che questa sia la loro migliore qualità come squadra. È difficile trovare punti deboli, li vedo tra le prime quattro.

Sull'Inghilterra Ha una generazione piena di buoni giocatori: sarà difficile per Southgate mettere d'accordo tutto il paese sulle sue scelte, visto che ne ha così tanti. Basta pensare ai terzini: chi è il miglior terzino destro inglese? Chi il secondo? Chi il terzo? La squadra è molto forte, piena di alternative. Non è come quelle squadre in cui c'è un buon 11 titolare ma poi durante la competizione puoi avere problemi con gli infortuni o una squalifica. A questo punto Gareth ha accumulato tanta esperienza, sono ormai alcuni anni che compete in tornei importanti come ct. In Steve Holland ha trovato un grande assistente, cosa che nel calcio moderno è fondamentale: non possiamo rimanere soli in quello che facciamo, dobbiamo essere circondati da buoni collaboratori.

Sul Portogallo Ruben Dias è il miglior difensore centrale del mondo ora. Con il suo trasferimento in Premier League con il Manchester City, sta ottenendo un diverso livello di conoscenza. È un difensore centrale fantastico. E quello accanto a lui, Pepe, è un 38enne con molta esperienza. Questo può essere un punto di forza per il Portogallo che ha molti giocatori di talento in attacco. Certo, Cristiano Ronaldo non è più un ragazzino e questo è probabilmente il suo ultimo euro. Dopo essere diventato un campione europeo, credo che farà di tutto per avere successo per l'ultima volta. Fernando Santos è la persona giusta al posto giusto. Molto stabile, molto calmo, molto adattato. E conosce i giocatori molto, molto bene. Mantenendo Cristiano, Pepe, Rui Patricio e Joao Moutinho, ha una struttura di ragazzi esperti. Ma è un girone così difficile in cui se mi dicessi che il Portogallo sta per uscire, non sarei sorpreso. Suoniamo la Francia in Francia, la Germania in Germania e l'Ungheria in Ungheria. Quindi è una situazione incredibile, ma se andiamo avanti, siamo in grado di andare fino alla fine.

Sul Belgio E' una squadra potente, piena di buoni giocatori. De Bruyne è emerso come un giocatore fantastico e l'evoluzione di Youri Tielemans è stata davvero buona da quando è arrivato in Premier League. Hanno grandi capacità creative e Romelu Lukaku è un attaccante che ha avuto un percorso di crescita incredibile in due anni con l'Inter. Giocano insieme da molti anni e hanno molta esperienza. Roberto Martinez è un buon allenatore. Ha avuto alcuni anni a disposizione per sviluppare la squadra, un certo stile di gioco, un certo modo di giocare adattato alle qualità dei suoi calciatori. Penso che possa fare qualcosa di speciale e quando dico speciale intendo più delle semifinali della Coppa del Mondo. Per questo Belgio è una sorta di "ora o mai più": molti giocatori sono nella piena maturazione calcistica per fare l'impresa.

Sulla Francia Potrebbero fare una squadra A, una squadra B e una squadra C perché in questo momento hanno un numero incredibile di top player. Quando hai Kylian Mbappe dalla tua parte è molto difficile non vincere. È uno di quei giocatori che vince le partite e spaventa gli avversari. Mbappe va con tutto per cercare di dimostrare a tutti che dopo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, è il prossimo migliore. Didier Deschamps sa cosa vuole. Sono i campioni del mondo. Sono gli ultimi secondi classificati agli Europei. Penso meno che arrivare in finale, per loro non è niente. Non credo che Deschamps legga o ascolti l'esterno... Penso che sappia solo quello che vuole. I principi che vuoi che abbia la squadra. Ogni giocatore deve rispettarlo perché se no non c'è. Quando hai questa disciplina e quando ogni giocatore segue ciò che vuole l'allenatore, la squadra diventa davvero, davvero forte. Non riesco a vedere alcuna debolezza. Se dovessi dire una squadra per vincerla, dirò loro, perché il gruppo di giocatori è fantastico. Devono vincerlo. In caso contrario, sarebbe un percorso deludente.