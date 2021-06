Difesa confermata. La gioia di Kumbulla: “Che sogno con Mou”

"Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò e sarà un’esperienza incredibile: ci porterà mentalità vincente"

"Non riesco ancora a crederci, è un sogno essere allenato da Mourinho". Parole di Kumbulla. "Sarà un motivo in più per migliorare e crescere — dice il difensore albanese a ‘Goal.com’ — Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà è la mentalità vincente". Avrebbe voluto trovare più spazio con Fonseca, Kumbulla, e spera di riuscirci con Mourinho. Il centrale albanese, scrive Francesca Ferrazza sull'edizione romana di 'Repubblica', farà parte del pacchetto arretrato giallorosso anche nella prima Roma dello Special One, insieme a Ibanez, Smalling e Mancini. Intanto, nelle prossime ore dovrebbe consumarsi il meeting di mercato a Londra tra Tiago Pinto, i Friedkin e, appunto, Mourinho. Un incontro anche per definire data e modalità della presentazione romana del tecnico portoghese.