Roma, Lorient su Santon: il giocatore non è convinto

Il terzino ha preso tempo prima di comunicare la sua decisione

Santon potrebbe presto fare le valigie: dopo una stagione in ombra, il suo futuro non sembra essere a Roma. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il Lorient avrebbe fatto un sondaggio per il terzino, in scadenza il prossimo anno. L'ex Inter però non sarebbe orientato ad accettare l'offerta e avrebbe preso, quindi, tempo prima di rispondere. In questa stagione Santon è stato chiamato in causa solamente 11 volte.