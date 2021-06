Roma, per Belotti offerti 15 milioni più bonus: Cairo ne chiede almeno 30

Il patron del Torino non avrebbe apprezzato la cifra per il suo capitano, reputandola troppo bassa

La Roma di Mourinho è in costruzione e bisognerà portare rinforzi in attacco. Belotti è un nome che circola dalle parti della Capitale da diversi mesi, in particolare ora che è in scadenza di contratto. Per questo il club giallorosso avrebbe offerto al Torino 15 milioni più 3 di bonus. Come scrive TuttoSport, Cairo non avrebbe apprezzato la cifra per il suo capitano, reputandola troppo bassa: tramite procuratori con cui ha buoni rapporti, ha mandato a dire, a chi è interessato all'acquisto del Gallo, che non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 30 milioni. Piuttosto lo terrà al Toro sino alla scadenza naturale del contratto, con la speranza di poter poi trovare un’intesa col giocatore. Se la Roma lo vorrà, l'offerta dovrà necessariamente alzarsi.