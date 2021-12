Roma, per il centrocampo piace Maitland-Niles. Su Kumbulla il Napoli di Spalletti

La sessione di calciomercato si avvicina: il Brugge è interessato a Reynolds e José Mourinho punta Wellens del Manchester United

L'anno nuovo è alle porte e la sessione invernale di calciomercato si avvicina: mentre i Friedkin continuano ad investire anche in hotel di lusso (l'ultimo sarà costruito in South Carolina), per ingrandire la propria catena Auberge Resorts Collection, Tiago Pinto e Josè Mourinho si guardano attorno per non arrivare impreparati sui possibili colpi di gennaio.