Mercato Roma, il Brugge è interessato a Reynolds

Il club belga è alla ricerca di un esterno difensivo e l'americano potrebbe rappresentare una soluzione

A pochi giorni dall'apertura de calciomercato invernale, aumentano le voci in entrata e in uscita anche per quanto riguarda la Roma. Secondo Sportitalia uno degli esuberi dei giallorossi, Bryan Reynolds, è seguito con interesse dal Brugge. Il club belga è alla ricerca di un esterno difensivo e l'americano potrebbe rappresentare una soluzione. Reynolds è arrivato a Trigoria un anno fa dal Dallas FC e non sembra aver convinto Josè Mourinho, che ha chiesto un acquisto come vice Karsdorp.