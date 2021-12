Un altro investimento per Friedkin: ecco il resort di lusso in South Carolina

Il proprietario della Roma continua a investire anche negli hotel di lusso, per ingrandire la propria catena: il nuovo resort si chiamerà Dunlin

Non solo Messico e Italia,Dan Friedkin sono pronti a estendere il suo business negli hotel di lusso con un altro resort in South Carolina. Come riporta 'Houston Cronicle', infatti, è stato annunciato proprio un altro albergo - il Dunlin - che farà parte della catena Auberge Resorts Collection (del gruppo Friedkin) e sorgerà vicino a Charleston, in South Carolina, nella comunità del Kiawah River, una distesa di quasi mille ettari. Le previsioni parlano di una costruzione che partirà a gennaio con l'apertura ufficiale nel 2024. Il Dunlin avrà 72 camere e suite in stile cottage, oltre a 19 ville. "Il Dunlin offrirà una fuga indimenticabile in cui gli ospiti potranno immergersi nell'ambiente naturale incontaminato di Johns Island e nelle ricche attrazioni culturali di Charleston", le parole di Dan Friedkin, presidente appunto di Auberge Resorts Collection. Questo resort, che prenderà il nome da un particolare uccello della zona, sarà disegnato dall'architetto Robert Glazier mentre Amanda Lindroth si occuperà del design interno. Le ville avranno un lodge principale con un "portico avvolgente, grandi stanze e una sala biblioteca. I servizi includeranno una piscina, una Spa, una fattoria comunitaria, un ristorante sul fiume, spazi per eventi ed escursioni nella natura".