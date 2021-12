Brasile, la storia di Fuzato in un documentario sulla scuola di portieri

Il portiere brasiliano è cresciuto poi nelle giovanili del Palmeiras dove è rimasto fino a 20 anni quando nel 2018 si è trasferito alla Roma

Sono terminate da pochi giorni le riprese di un film-documentario sulla scuola Camisa 1 di Americana, cittadina a pochi passi da Campinas, in Brasile, nel quale si racconta la storia di Daniel Fuzato, il secondo portiere della Roma di Mourinho. Le scene sono state riprese nella sede della scuola calcio, in un campo da gioco in terra, e nella casa dei genitori di Fuzato, come riporta globoesporte.com. Il portiere brasiliano è cresciuto poi nelle giovanili del Palmeiras dove è rimasto dall'età di 12 anni fino a 20 quando nel 2018 si è trasferito alla Roma. Il lancio del documentario è previsto per il 26 aprile 2022, data in cui viene ogni anno celebrato il "giorno del portiere".