Roma, Mourinho sfida il Tottenham per Wellens: lo voleva già agli Spurs

L'allenatore portoghese ha allenato il giovane centrocampista dell'academy nello United, ma non lo ha evidentemente dimenticato

José Mourinho punta il mirino sul Manchester United per uno dei talenti più interessanti dell'academy Red Devils. Si tratta di Charlie Wellens, giovanissimo centrocampista nato nel 2002 e cresciuto proprio a Carrington. L'allenatore portoghese lo ha conosciuto e allenato proprio sulla panchina dello United, portandolo anche in prima squadra per permettergli di fare esperienza e respirare l'aria del grande calcio. Lo Special One, secondo quanto riportato da 'The Sun', lo voleva al Tottenham lo scorso anno, poi ha continuato a seguirlo e ora spera di portarlo alla Roma, a gennaio o in estate. Wellens nel frattempo si sta mettendo in mostra nel campionato riserve, alcuni mesi fa anche l'Inter lo ha osservato, ma adesso Mourinho dovrà vedersela proprio con il Tottenham, che nonostante l'addio del portoghese non ha perso di vista il talento nato a Salford. Per lui 17 presenze stagionali, 1 gol e 4 assist, giocando principalmente sulla fascia destra.