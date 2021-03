Roma, partitella e saluti: Fonseca regala tre giorni di riposo. Villar: “Voglio restare a lungo”

Tre giorni di riposo per tirare il fiato e ricaricare le batterie in vista del tour de force di aprile. Paulo Fonseca annuncia il rompete le righe e dà appuntamento ai suoi a lunedì prossimo. Prima però, un’amichevole in famiglia insieme ai Primavera. Non hanno partecipato gli infortunati Smalling, Veretout e Mkhitaryan, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. I giallorossi sperano di riavere i primi due già per il Sassuolo. Per il centrocampista francese ha garantito l’agente Mario Giuffredi: “Alla ripresa sarà a disposizione”. Più difficile riavere da subito l’armeno, che spera di tornare al 100% per l’andata con l’Ajax dell’8 aprile. Per Zaniolo invece ci sarà da aspettare fino al 20, come annunciato dal papà Igor: “Per l’Europeo è una corsa contro il tempo”.

Dopo il gol segnato ieri, anche in Spagna hanno cominciato ad innamorarsi di Gonzalo Villar. Il centrocampista è innamorato della Roma: “Spero di restare a lungo” ha detto a La Gazzetta dello Sport. E sulle critiche ha spiegato: “Siamo in un mondo che vive i risultati e spesso solo dell’ultimo periodo. C’è la tendenza a dimenticare il lavoro fatto. Capisco che per il tifoso sia dura vedere che nelle partite importanti per un motivo per l’altro la propria squadra non riesce a vincere, però noi lavoriamo ogni giorno di più per riuscire a vincere sempre”. Il connazionale Borja Mayoral aspetta buone notizie da Tiago Pinto, che dovrà decidere sul riscatto dal Real Madrid. Fiducioso il suo procuratore Camano: “Spero che resterà in giallorosso”. Torna a farsi sentire sui social Pallotta, stavolta per attaccare la stampa: “Spero solo che i tifosi capiscano le sciocchezze e permettano al Friedkin di prendere le decisioni che ritengono giuste“.