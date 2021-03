Trigoria, terapie e personalizzato per Cristante. Partitella per il gruppo, lunedì la ripresa

L’obiettivo numero uno della pausa delle nazionali è chiaro: recuperare al meglio gli infortunati per preparare così il rush finale della stagione. Il tecnico Fonseca continua a lavorare tra le mura di Trigoria con lo staff e con i giocatori rimasti nella Capitale, che però andranno in contro a tre giorni di riposo per recuperare energie mentali e fisiche. Lunedì infatti il ritorno nel quartier generale romanista, appuntamento alle 15 per ricominciare a correre e sudare in vista dei prossimi impegni

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta

Juan Jesus: positivo al coronavirus, in isolamento

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro dopo la sosta

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per il Sassuolo

Bryan Cristante: fastidio al pube, in dubbio per il Sassuolo

CRONACA ALLENAMENTO

Bryan Cristante ha svolto terapie e lavoro personalizzato per recuperare. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, così come negli ultimi giorni, hanno lavorato individualmente. Partitella finale per la squadra, che avrà tre giorni di riposo, ripresa fissata per lunedì alle 15.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Roma affronterà prima il Sassuolo e poi l’Ajax, gare cruciali per il prosieguo della stagione sia in campionato sia in Europa League. Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar; da valutare le condizioni di Smalling, Veretout e Mkhitaryan, che secondo quanto detto da Fonseca torneranno dopo la sosta. Resta in dubbio Cristante.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

CONVOCATI IN NAZIONALE

ITALIA

Stephan El Shaarawy

Lorenzo Pellegrini

Gianluca Mancini

Bryan Cristante (problema al pube, tornato a Roma)

Leonardo Spinazzola

ALBANIA

Marash Kumbulla

BOSNIA

Edin Dzeko

GUINEA

Amadou Diawara

SPAGNA U21

Gonzalo Villar

STATI UNITI

Bryan Reynolds