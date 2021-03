Veretout, l’agente conferma: “Jordan a disposizione dopo la pausa. Fonseca un signor allenatore”

Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del suo assistito e su quello del tecnico Fonseca, queste le sue dichiarazioni:

Su Fonseca

E’ un signor allenatore, molto bravo. Ma è stato sfortunato perché è arrivato in Italia negli anni della pandemia e non ha avuto la possibilità di lavorare in tranquillità. In più si è ritrovato in mezzo ad un cambio di proprietà. Fonseca ha fatto un grande lavoro per questi due motivi che hanno stravolto tante cose. Tatticamente è molto bravo, fa esprimere molto bene le sue squadre. E’ un allenatore dal profilo internazionale che con tutte le difficoltà ha fatto anche tanto.

Sul futuro di Veretout

Alla ripresa del campionato sarà disponibile, pronto per ripartite da dove aveva finito. Siamo convinti che continuerà a fare quello che stava facendo. Futuro al Napoli? No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout venga al Napoli. Anche perché vedo molto difficile che Fonseca venga al Napoli l’anno prossimo.