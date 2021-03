Pallotta: “Gli interessi personali ostacolano la Roma, spero che i tifosi facciano lavorare i Friedkin”

Da Pallotta a Pallo-Tweet. L’ex presidente della Roma continua a parlare come un fiume in piena tramite Twitter, commentando le vicende giallorosse e tirando in ballo la sua esperienza nella Capitale. L’ultima pillola l’ha riservata ai mali interni della Roma, con la speranza che i Friedkin possano fare il bene dei tifosi: “La politica interna e gli interessi personali ostacolano ciò che è buono nella Roma. Spero solo che i tifosi capiscano le sciocchezze e permettano al Friedkin di prendere le decisioni che ritengono giuste“. Un endorsement trasversale tra vecchia e nuova proprietà, preceduto qualche giorno fa dal commento su vecchie vicende di mercato, tra cui quella legata all’acquisto di Pastore: “Uno dei tanti terribili. Non avrei mai dovuto fidarmi. Io volevo Ziyech e anche Baldini e Zecca”.