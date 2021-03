Igor Zaniolo: “Nicolò dovrebbe rientrare il 20 aprile, per l’Europeo è una corsa contro il tempo”

Manca davvero poco e la Roma potrà riabbracciare Nicolò Zaniolo. Il giocatore vede finalmente la luce in fondo al tunnel: ad aprile scenderà in campo con la Primavera di De Rossi per poi tornare a disposizione di Fonseca. Il papà del numero 22 giallorosso, Igor, ha parlato del rientro del calciatore a calciospezia.it.

Ecco Nicolò, a maggio lo vediamo contro lo Spezia?

Ormai vede la fine del tunnel, la fine di questo incubo. Dovrebbe rientrare il 20 aprile. Ha di fronte a sé tutto il mese di maggio anche perché Spezia-Roma è l’ultima della stagione il 23 maggio e quindi ti direi di sì che al “Picco” ci sarà.

Dopo lo Spezia il 23 maggio c’è anche un Europeo che lo attende?

E’ oggettivamente una corsa contro il tempo, lui ci vuole provare e il mister lo aspetta, ma le cose vanno fatte con la testa. Il mister vedrà se è meglio non rischiarlo per un mini campionato dove ogni tre giorni si gioca. Lui ci vuole essere, altrimenti penserà al Mondiale dell’anno prossimo.