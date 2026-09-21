La doppietta di Koné ha allargato il panorama dei marcatori. All'appello manca Dybala che però ha fatto segnare praticamente tutti
D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"
La doppietta di Koné all'Inter ha zittito gli ultimi critici del francese, ma soprattutto ha portato a sette il numero di diversi marcatori della Roma fin qui tra campionato e Champions. Ovviamente il bottino grosso se lo prende Malen che ne ha segnati 6 sui 14 complessivi. Ma anche gli altri danno segnali incoraggianti. Koné, infatti, è il settimo ad esultare dopo Soulè, Mora, Hermoso, Cristante, Pisilli e appunto Malen. In serie A, considerate le coppe, solo l'Inter ha fatto meglio con nove. A quota sette ci sono anche Como, Juve e Sassuolo. All'appello, dei big, manca soprattutto Paulo Dybala che tuttavia ha propiziato più della metà delle reti tra assist diretti e indiretti.
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