La doppietta di Koné all'Inter ha zittito gli ultimi critici del francese, ma soprattutto ha portato a sette il numero di diversi marcatori della Roma fin qui tra campionato e Champions. Ovviamente il bottino grosso se lo prende Malen che ne ha segnati 6 sui 14 complessivi. Ma anche gli altri danno segnali incoraggianti. Koné, infatti, è il settimo ad esultare dopo Soulè, Mora, Hermoso, Cristante, Pisilli e appunto Malen. In serie A, considerate le coppe, solo l'Inter ha fatto meglio con nove. A quota sette ci sono anche Como, Juve e Sassuolo. All'appello, dei big, manca soprattutto Paulo Dybala che tuttavia ha propiziato più della metà delle reti tra assist diretti e indiretti.