Roma, ok il titolo in Borsa: +5,66%. La Juve crolla dopo la Superlega

Azioni in rialzo per i giallorossi, deludenti ancora quelle dei bianconeri

Le azioni della Roma chiudono con il titolo a +5,66% in Borsa alla fine della giornata. Positivo anche il titolo della Lazio (ma a +0,71%) mentre chi continua ad accusare gli strascichi della Superlega è la Juventus. Ancora oggi un calo: -2,57% per il titolo bianconero. In serata è arrivato anche l'allarme di Ceferin: "Bianconeri e Milan escano dalla Superlega oppure saranno escluse dalla Champions". Al contrario, la Roma in questi giorni ha incassato solo complimenti dopo il "no" al progetto poi naufragato nel giro di poche ore: da Rumenigge, che ha chiamato Trigoria, fino a Rudi Voeller. E lo stesso Ceferin ha parlato dei Friedkin: "Hanno rifiutato perché hanno rispetto del club e dei tifosi".