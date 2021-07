Roma, oggi di nuovo in campo. Domattina la partenza per Trieste

Sessione di allenamento mattutina per i giallorossi prima dell'amichevole contro la Triestina

La Roma non si ferma e prosegue nel suo lavoro di preparazione alla stagione 2021-2022. Dopo infatti le amichevoli contro Montecatini e Ternana, la squadra di Mourinho è attesa domani a Trieste per la terza amichevole italiana contro la Triestina, prima di partire per la seconda parte del ritiro alla volta della regione di Algarve in Portogallo. Qui i giallorossi proseguiranno la preparazione dal 26 luglio al 6 agosto, allenandosi allo stadio Bela Vista dove affronteranno in amichevole il Porto. Nel frattempo, la Roma questa mattina è tornata in campo a Trigoria per il solito lavoro, diviso tra rinforzo muscolare e tattica.