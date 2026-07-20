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Summerville, fumata bianca in arrivo

La telenovela Summerville potrebbe a breve concludersi. Gasperini attende finalmente l'esterno sinistro che chiede dall'anno scorso e D'Amico è al lavoro per accontentarlo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l'ultima proposta dei giallorossi è di circa 47 milioni di euro più bonus. Nel frattempo sui social ha mandato un indizio. Ha pubblicato su Instagram una serie di foto degli allenamenti che sta svolgendo in vacanza con la descrizione: "Per sempre grato". Potrebbe diventare l'acquisto più oneroso della storia della Roma. Ai primi posti della graduatoria degli acquisti record della Roma, come accade probabilmente per tutti i club del mondo, ci sono soprattutto gli attaccanti. Sul gradino più basso del podio figura Tammy Abraham, acquistato dal Chelsea nell’estate del 2021 per 41 milioni di euro. Ancora più recente è l’operazione che ha portato Artem Dovbyk dal Girona alla Roma: secondo i dati di Transfermarkt, il costo complessivo del cartellino tra parte fissa e bonus è stato di 41,1 milioni.

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