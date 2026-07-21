Tra un'offerta respinta e quella successiva c'è stato anche il tempo per un pranzo al mare. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico si sono ritrovati a Santa Severa, nel giorno libero concesso alla squadra, insieme alo staff tecnico, il medico sociale Riccardo Del vescovo e il nuovo allenatore della Primavera Mattia Scala: clima disteso, tavola apparecchiata e mercato soltanto apparentemente lasciato fuori dalla porta. Perché mentre il West Ham continuava a resistere, la Roma preparava il terzo decisivo assalto a Crysencio Summerville. Il direttore sportivo giallorosso ha alzato ancora la proposta, spingendosi a 47 milioni di euro più bonus e un contratto da cinque anni e quattro milioni di euro annuali (sempre con bonus). Sempre più vicini - ma provando a risparmiare qualcosa - alla cifra concordata tra il club inglese e il calciatore per dirsi addio, scrive Marco Juric su La Repubblica. È la terza offerta ufficiale presentata agli uffici londinesi degli Hammers, quella costruita per arrivare finalmente al sì. La risposta del West Ham era attesa in serata, ma al di là dei tempi tecnici, la trattativa ha ormai imboccato la strada della chiusura. A Trigoria cresce la convinzione che l'operazione possa essere definita nelle prossime 24-36 ore per accogliere il calciatore a Roma entro venerdì.