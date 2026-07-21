La Fiorentina cerca una punta. Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porta ad Artem Dovbyk, centravanti ucraino in uscita dalla Roma. Un'operazione da una ventina di milioni che la Fiorentina potrebbe sostenere senza problemi in caso di cessione di Kean, scrive La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina inizialmente aveva pensato a un prestito, la Roma però ha bisogno di monetizzare e quindi preferisce una soluzione a titolo definitivo, anche a costo di fare una piccola minusvalenza. La valutazione è intorno ai 18-20 milioni, il giocatore è stato offerto a diverse squadre e tra quelle interessate c'è il Genoa dell'ex romanista Daniele De Rossi.