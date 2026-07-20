Summerville è sempre più vicino alla Roma. I giallorossi nelle ultime ore hanno migliorato l'offerta e hanno messo sul piatto 47 milioni di euro più bonus, ora la palla passa al West Ham che deve dare una risposta attesa entro questa sera. L'olandese, intanto, ha mandato un indizio social. Ha pubblicato su Instagram una serie di foto degli allenamenti che sta svolgendo in vacanza con la descrizione: "Per sempre grato". Quasi un messaggio d'addio che fa sognare i tifosi giallorossi che sono in attesa del primo acquisto del mercato. L'accordo tra la Roma e il giocatore è stato trovato, pronto un contratto da circa 4 milioni a stagione. Manca l'ultimo ok del West Ham.