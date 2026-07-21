Una Roma più forte, in attacco ma non solo. Perché nella lista di Gian Piero Gasperini si è aggiunta una categoria dopo il passaggio di Celik alla Juventus. Un nome che è tornato a circolare a Trigoria, per coprire il buco lasciato dal turco, è quello di Rafik Belghali,

ammirato lo scorso anno da Gasp e D'Amico al Verona. La retrocessione dell'Hellas ha messo l'algerino (con passaporto belga) sul mercato e in prima fila ci sarebbero i giallorossi, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. La quotazione è 15 milioni, lo stipendio ampiamente alla portata e i rapporti con il Verona ottimi dopo l'affare Ghilardi. Inoltre Belghali può giocare su entrambe le fasce, proprio come Celik. Resta in corsa Savona del Nottingham. La Roma, infatti, nutre diversi dubbi sulla tenuta di Angelino dopo il lungo stop.