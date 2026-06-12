Non solo Riccardo Calafiori, con la Roma che incasserà 6 milioni di euro dopo l'accordo transattivo al TAS di Losanna con il Basilea. Anche un altro ex calciatore giallorosso potrebbe 'aiutare' il club capitolino in ottica bilancio. Si tratta di Edoardo Bove, il cui contratto con la Roma è stato rescisso lo scorso 17 gennaio per favorire il trasferimento in Inghilterra, al Watford. Il club giallorosso infatti, come riporta l'edizione odierna de Il Romanista, ha avviato l'iter per riscuotere l'indennizzo della polizza assicurativa che vigila sull'attività professionistica dei suoi tesserati. Si tratta di circa 10-15 milioni di euro, che a Trigoria sperano di incassare entro il 30 giugno. In ogni caso entro fine mese la Roma dovrà raggiungere anche circa 50 milioni di plusvalenze, per chiudere il settlement agreement con l'UEFA e tornare a poter operare liberamente sul mercato.