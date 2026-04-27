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Trigoria, escluse lesioni muscolari per Celik: ci sarà contro la Fiorentina

Trigoria, escluse lesioni muscolari per Celik: ci sarà contro la Fiorentina - immagine 1
Gasp può sorridere. Il turco sarà regolarmente convocato contro la viola
Redazione

Zeki Celik ci sarà contro la Fiorentina. Il laterale turco, uscito nell'intervallo del match contro il Bologna per un problema a flessore, è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno rilevato alcun problema muscolare. Gasperini potrà dunque contare su di lui già da mercoledì, giorno in cui la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria. Le quattro partite rimaste potrebbero però essere le sue ultime in giallorosso: il contratto è in scadenza e, al momento, non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. La situazione resta aperta, mentre sullo sfondo rimane l’interesse di Juventus e Inter.

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