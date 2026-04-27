Trigoria, escluse lesioni muscolari per Celik: ci sarà contro la Fiorentina

Zeki Celik ci sarà contro la Fiorentina. Il laterale turco, uscito nell'intervallo del match contro il Bologna per un problema a flessore, è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno rilevato alcun problema muscolare. Gasperini potrà dunque contare su di lui già da mercoledì, giorno in cui la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria. Le quattro partite rimaste potrebbero però essere le sue ultime in giallorosso: il contratto è in scadenza e, al momento, non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. La situazione resta aperta, mentre sullo sfondo rimane l’interesse di Juventus e Inter.