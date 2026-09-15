Un virus intestinale, un leggero affaticamento. E anche un po' di precauzione legittima. Ma sia Ndicka che Wesley saranno a piena disposizione nella sfida da brividi contro l'Inter sabato all'Olimpico. L'ivoriano dovrebbe riprendere posto in difesa, condizionale d'obbligo vista la prestazione di Balerdi a Torino. Il brasiliano sarà invece regolarmente a sinistra mentre a destra sarà ballottaggio tra Molina e Lulli. Tornerà tra i titolari anche Koné mentre per Pellegrini altra panchina di ambientamento prima del ritorno in campo dopo la sosta. Insomma una Roma al completo nella sfida più difficile.