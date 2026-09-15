La porta spalancata, l'assist perfetto e Guendouzi a pochi centimetri dalla porta. Ma l'ex laziale sbaglia clamorosamente per poi spalancare gli occhi e disperarsi mani nei capelli. Dopo l'impegno in Champions League contro la Roma, il Fenerbahce nella sfida di campionato giocata in casa del Gaziantep non è andato oltre lo 0-0. Il centrocampista, a causa di una squalifica non ha potuto prendere parte al match contro la Roma e in campionato è tornato titolare nel centrocampo della formazione gialloblu. Il francese, però, è stato protagonista in negativo per via di un gol divorato a pochi passi dalla porta con il portiere che sembrava essere ormai battuto. Il video è diventato subito virale. Ora il Fenerbahce è undicesimo a - 6 dal Galatasaray.