Tutti pazzi per Leonardo Balerdi. Dai compagni a Gasperini passando per i tifosi. Compresi due vip come Boniek e Cobolli che ieri hanno dato spettacolo con un video. L'ex campione polacco ha infatti inquadrato il tennista dicendogli: "Flavio sei il numero sette al mondo? Vabbè per me saresti secondo o terzo. Ma ora siamo qui per ringraziare un amico di Marsiglia". E alle spalle della coppia compare Balzaretti che oggi lavora come vice direttore sportivo per il club francese. "Dobbiamo ringraziarlo - prosegue Boniek -. Perché ci ha donato un libero fortissimo! Grazie eh". E sia Balzaretti che Cobolli scoppiano a ridere, con il tennista che esulta dopo la vittoria sul Torino.