Il polacco insieme al tennista ringrazia Balzaretti per la cessione del difensore argentino che sta conquistando tutti
Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa
Tutti pazzi per Leonardo Balerdi. Dai compagni a Gasperini passando per i tifosi. Compresi due vip come Boniek e Cobolli che ieri hanno dato spettacolo con un video. L'ex campione polacco ha infatti inquadrato il tennista dicendogli: "Flavio sei il numero sette al mondo? Vabbè per me saresti secondo o terzo. Ma ora siamo qui per ringraziare un amico di Marsiglia". E alle spalle della coppia compare Balzaretti che oggi lavora come vice direttore sportivo per il club francese. "Dobbiamo ringraziarlo - prosegue Boniek -. Perché ci ha donato un libero fortissimo! Grazie eh". E sia Balzaretti che Cobolli scoppiano a ridere, con il tennista che esulta dopo la vittoria sul Torino.
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