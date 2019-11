Roma-Napoli, Renzi: “Bloccando la partita, Rocchi ha dimostrato di essere una grandissima persona”

Roma-Napoli ha segnato l’ennesima prestazione convincente della squadra di Paulo Fonseca. I giallorossi sono saliti al terzo posto grazie a un’altra grande giornata, macchiata però dagli episodi che hanno portato Gianluca Rocchi a sospendere il match per circa un minuto a causa dei cori di ‘discriminazione razziale’ che si sono alzati ripetutamente dagli spalti dell’Olimpico. A commentare la vicenda anche Matteo Renzi, ex premier e fondatore di ‘Italia Viva’: “Conosco Gianluca Rocchi da anni. Fin dal settore giovanile ha sempre dimostrato di essere un grandissimo arbitro – ha scritto su Twitter -. Oggi bloccando la partita all’Olimpico per i cori contro la città di Napoli ha dimostrato a tutti di essere anche una grandissima persona”.