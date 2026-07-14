Il mercato della Roma sta entrando ufficialmente nel vivo. Prima del raduno a Trigoria, Gasperini ha mandato un messaggio chiaro chiedendo al club di accelerare e la risposta sta arrivando proprio in queste ore. I giallorossi sono al lavoro su più tavoli ma con un obiettivo ben preciso, l'esterno d'attacco. Sfumato Greenwood, D’Amico avrebbe individuato tre principali candidati: Alejandro Garnacho, Crysencio Summerville e Diego Moreira. La Roma sta portando avanti i contatti in parallelo, dialogando con agenti, entourage e club di appartenenza per valutare costi e margini di trattativa prima di decidere su quale profilo affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, in queste ore potrebbe subire una forte accelerata la trattativa per Diego Moreira. Le parti infatti sono sempre più vicine e oggi è previsto un nuovo incontro tra i rappresentati dell'esterno e il club per cercare di trovare l'accordo definitivo. Nel frattempo Moreira ha già dato la sua disponibilità per il trasferimento nella Capitale. Vuole giocare la Champions League e vuole farlo sotto la guida Gasperini. Reduce dal Mondiale con il Belgio, il classe 2004 ha realizzato 5 gol e 9 assist nell'ultima stagione tra Ligue1, Conference League e Coppa di Francia.