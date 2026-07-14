La firma tanto attesa di Paulo Dybala è finalmente arrivata. Ieri la Roma ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell’argentino, al termine di una lunga trattativa iniziata già prima della conclusione della scorsa stagione. "Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e i tifosi. Poter continuare a difendere la maglia della Roma per me è un privilegio", ha dichiarato Dybala dopo il comunicato ufficiale del club. Il contratto è stato prolungato di un’altra stagione, fino al 30 giugno 2027, senza alcuna opzione per un ulteriore anno. Sarà quindi il rendimento sul campo a determinare il futuro del giocatore al termine della stagione 2026/27. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo prevede uno stipendio fisso di 2,5 milioni di euro netti, pari a circa 4,65 milioni lordi, ai quali si aggiungeranno diversi bonus. Qualora Dybala riuscisse a raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal contratto, l’ingaggio complessivo potrebbe salire fino a 4 milioni di euro. Si tratta comunque di cifre importanti, ma nettamente inferiori rispetto a quelle percepite dal calciatore fino alla scorsa stagione, quando il suo stipendio fisso si aggirava intorno ai 6,5 milioni di euro netti, oltre 12 milioni lordi.