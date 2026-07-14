Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma
Raduno Roma: arriva Gasperini, che ressa a Trigoria!
Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:
Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): "Per Garnacho dipende molto dal Chelsea. Do un 50% di possibilità per la riuscita dell'operazione. Se i Blues aprono al prestito, ci sono buone possibilità di chiudere. La variabile resta Moreira."
Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io tra Garnacho e Soulé mi tengo il secondo. Con Gasperini può migliorare tanto, al netto dei problemi fisici. Altrimenti, che senso avrebbe avuto investire tutti quei soldi per Mati?"
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