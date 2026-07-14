Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): "Per Garnacho dipende molto dal Chelsea. Do un 50% di possibilità per la riuscita dell'operazione. Se i Blues aprono al prestito, ci sono buone possibilità di chiudere. La variabile resta Moreira."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io tra Garnacho e Soulé mi tengo il secondo. Con Gasperini può migliorare tanto, al netto dei problemi fisici. Altrimenti, che senso avrebbe avuto investire tutti quei soldi per Mati?"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma deve prendere un esterno che fa 15 gol. Garnacho - al momento - è un grosso punto interrogativo".