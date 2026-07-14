Una Roma all'attacco. I giallorossi stanno concentrando tutte le loro risorse sul reparto offensivo. L'obiettivo è uno solo: dare a Gian Piero Gasperini gli strumenti giusti per costruire una squadra da Champions. Il tecnico piemontese ha già individuato l'identikit dei suoi rinforzi: giocatori tecnici, pronti e con un valore assoluto. Mason Greenwood, attaccante inglese (ormai ex) Marsiglia, incarnava alla perfezione questo profilo. Ma l'inglese ha scelto la Turchia, con il trasferimento al Fenerbahçe. Poco male. Tony D'Amico, il direttore sportivo giallorosso, ha già voltato pagina. Sul tavolo ci sono nuovi nomi per non far rimpiangere il talento lasciato libero dalla sua partenza. Il primo è Alejandro Garnacho, ala argentina classe 2004 in uscita dal Chelsea.

L'argentino ha già detto sì ai giallorossi. Ora si tratta con il club inglese. Poi è tornato di moda Crysencio Summerville, esterno olandese del West Ham. Operazione più complessa: gli inglesi chiedono 50 milioni, ma la Roma ha già fissato un incontro con l'agente. Uno non esclude l'altro. Anzi. Potrebbe nascere un doppio colpo per infiammare il mercato. Senza dimenticare Diego Moreira, esterno sinistro belga-portoghese dello Strasburgo. E soprattutto Paulo Dybala. Perché la Joya è il primo vero acquisto di questo mercato. Il rinnovo lo ha legato alla Roma per un'altra stagione. Ora Gasperini ha già in mente come esaltare tutto il suo potenziale. Una nuova Roma sta prendendo forma. E nasce dalla fantasia.

Dybala, il nuovo ruolo scelto da Gasperini

Garnacho e Moreira, i due profili duttili per l'attacco

Summerville e Tzolis, le alternative sulla fascia

Lo ha dimostrato sul campo. Quando gioca, i giallorossi hanno una marcia in più. Una qualità diversa. Ed è anche per questo che Gasperini non era ancora pronto a dire addio alla Joya. Paulo, dall'altra parte, non voleva lasciare la Capitale senza aver vissuto almeno un minuto dicon la maglia giallorossa. Quellache porta anche il suo nome.vuole cancellare definitivamente le lacrime di Budapest. Vuole riscrivere la sua storia europea con la Roma. E il suo obiettivo è uno solo: tornare a infiammarecome solo lui sa fare.ha già un piano. Gestire il suo talento nel modo migliore. Niente più rischi: minutaggio studiato, energie dosate e qualità nei momenti decisivi.: evitare gli errori del passato. Proteggere Paulo per averlo quando conta davvero. Non sarà più il titolare indiscusso di questa Roma. Sarà qualcosa di diverso. Un. L'uomo capace di cambiare la partita. Quello a cui affidarsi nei momenti difficili. Dybala ha accettato il nuovo ruolo. Perché sa che, anche con meno minuti, il suo talento può ancora fare la differenza.non sono due nomi casuali. Lali sta cercando per un motivo preciso: la duttilità. I giallorossi non vogliono giocatori statici. L'obiettivo è dare più soluzioni a Gasperini. Il tecnico piemontese ama variare, cambiare e adattare la squadra alle esigenze della partita. L'anno scorso, un po' per gli infortuni e un po' per la mancanza di giocatori adatti ai suoi schemi, ha potuto farlo poco. Quest'anno la musica può cambiare. Decisamente.. È il ruolo che preferisce. Quello in cui si sente più a suo agio. Tanto da aver avuto anche qualche discussione, ai tempi delle giovanili, con il tecnico del Getafe per la sua posizione in campo. Ma negli anni l'argentino ha saputo adattarsi. Allo United ha giocato anche a destra, con ottimi risultati. Proprio con iha vissuto la sua stagione migliore. Poi il passaggio ale un utilizzo ridotto. Ora è pronto a rilanciarsi. E Gasperini può essere l'uomo giusto per farlo. Lo stesso discorso vale per. Lui non ha problemi di ruolo. Può ricoprire quattro posizioni: destra, sinistra, attacco e fascia. Un giocatore moderno, capace di muoversi in più zone del campo. Un profilo che esalta le sue qualità e che piace molto a Gasp. Il tecnico lo aveva già cercato ai tempi dell'Atalanta.Il club ci lavora.. Perlomeno, nei radar giallorossi. L'olandese è stato una delle poche note positive del Mondiale con la sua Olanda. In una squadra che ha deluso le aspettative, è stato uno dei pochi a dare segnali importanti. Lalo aveva già messo nel mirino. Poi la frenata.ritenuta troppo alta, e la forte concorrenza hanno congelato la trattativa. Ma ora il suo nome è tornato a circolare nei corridoi di Trigoria. In programma c'è un incontro con l'agente. L'obiettivo è capire la fattibilità dell'operazione e trovare una strada percorribile. Un eventuale arrivo dinon escluderebbe quello di. Anzi. La Roma sogna il doppio colpo per regalare aun reparto offensivo da. Un altro nome resta sotto osservazione: Tzolis. Il greco piace e potrebbe rappresentare un'alternativa importante per l'attacco. Gioca a sinistra, ma può usare entrambi i piedi. Una caratteristica che lo rende ancora più interessante. E in Italia lo conoscono già. Chiedere proprio a Gasperini. La Roma vuole accelerare. Gli obiettivi sono chiari. Gasp ha lanciato il messaggio ai. Ora serve una risposta.