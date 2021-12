Roma, Mourinho: “Smalling è ok, Ibanez così e così”. Bove piace al Vicenza

Il tecnico ha parlato alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Per fare bene serve empatia". La squadra ieri ha fatto gruppo a casa del difensore brasiliano per festeggiare. Il club pulirà campo testaccio. Pinto guarda in Spagna per il mercato

Redazione

Mercato: spuntano Herrera e Correa.

Il mercato intanto è sempre più vicino. Dopo che nei giorni scorsi si era fatto vivo il nome di Arthur in uscita dalla Juventus, oltre a Grillitsch e Roca, il gm Pinto avrebbe appuntato Herrera dell'Atletico Madrid. Il ruolo del centrocampo, così come quello del terzino, sono le priorità per il mercato. L'unico problema del colchoneros è l'ingaggio. In ottica futura, per ciò che concerne l'attacco, magari per giugno visto che a gennaio è più proibitivo, potrebbe prendere forma la pista Correa, esterno dell'Atletico Madrid. Bove intanto, con le poche ma già convincenti apparizioni in giallorosso, ha già convinto alcuni club. Si sarebbe fatto vivo il Vicenza, nel quale da poco lavora Federico Balzaretti. La Roma però ha intenzione di puntare sul numero 52, oltre che a necessitare delle sue prestazioni viste le assenze che in mediana si ripercuotono.

Gianluigi Pugliese