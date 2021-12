Mercato Roma, Bove interessa al Vicenza ma Mourinho lo blinda

Il centrocampista giallorosso è stato richiesto in prestito. Il classe 2002 al momento sta convincendo Mourinho

Edoardo Bove sta ripagando la fiducia di Mourinho. Secondo quanto riportato da “Il Giornale di Vicenza” il centrocampista della Roma è finito nel mirino di Federico Balzaretti. La buona prestazione in Conference contro il CSKA Sofia ha attirato l’attenzione dell’ex terzino.Il nuovo direttore sportivo dei biancorossi spera che la società giallorossa decida di mandare in prestito il centrocampista. Il Vicenza potrebbe fargli accumulare maggior minutaggio. L’allenatore portoghese difficilmente si vorrà privare di Bove. Lo ha schierato in Europa e in campionato nei minuti finali è stato usato nelle ultime giornate. I problemi della squadra giallorossa a centrocampo sono evidenti e in questa sessione sarà difficile privarsi del numero 52.